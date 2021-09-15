Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23’e yükseldi. Merkez Bankası’nın yabancı para ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları yüzde 21’den yüzde 23’e çıktı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları da yüzde 15’ten yüzde 17’e yükseltildi. Vadesiz ve 1 yıla kadar kıymetli maden repo hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 24, 1 yıl ve 1 yıldan uzun kıymetli maden hesapları için ise yüzde 20 olarak uygulanacak. Söz konusu oranlar 17 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olacak. Merkez Bankası son olarak 1 Temmuz tarihinde yabancı para zorunlu karşılık oranını yine 200 baz puan artırmıştı.

15 Eylül 2021 tarihli ve 31598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler şöyle: