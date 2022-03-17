\u00c7e\u015fitli bakanl\u0131klara ili\u015fkin atama kararlar\u0131 Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131. \u0130\u015fte 17 Mart 2022 tarihli ve 31781 say\u0131l\u0131 Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan kararlar, y\u00f6netmelikler ve tebli\u011fler... M\u0130LLETLERARASI ANDLA\u015eMA \u2013\u2013 T\u00fcrkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalk\u0131nma Bankas\u0131 Aras\u0131nda Kilis\u2019teki Sa\u011fl\u0131k Altyap\u0131s\u0131 Projesine \u0130li\u015fkin Hibe Anla\u015fmas\u0131na Dair T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Ad\u0131na 14 \u015eubat 2022 Tarihinde Ankara\u2019da \u0130mzalanan Ekli \u201cDe\u011fi\u015fiklik 1\u201d Metninin Onaylanmas\u0131 Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 5305) ATAMA KARARLARI \u2013\u2013 Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Taraf\u0131ndan Yap\u0131lan Atamalar Hakk\u0131nda Kararlar (Karar: 2022\/91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110) Y\u00d6NETMEL\u0130KLER \u2013\u2013 Emniyet Hizmetleri S\u0131n\u0131f\u0131 Mensuplar\u0131 Atama ve Yer De\u011fi\u015ftirme Y\u00f6netmeli\u011finde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmelik (Karar Say\u0131s\u0131: 5306) \u2013\u2013 Zonguldak B\u00fclent Ecevit \u00dcniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi Y\u00f6netmeli\u011fi YARGI B\u00d6L\u00dcM\u00dc ANAYASA MAHKEMES\u0130 KARARI \u2013\u2013 Anayasa Mahkemesinin 11\/11\/2021 Tarihli ve E: 2018\/121, K: 2021\/84 Say\u0131l\u0131 Karar\u0131 \u0130L\u00c2N B\u00d6L\u00dcM\u00dc a - Yarg\u0131 \u0130l\u00e2nlar\u0131 b - Art\u0131rma, Eksiltme ve \u0130hale \u0130l\u00e2nlar\u0131 c - \u00c7e\u015fitli \u0130l\u00e2nlar \u2013 T.C. Merkez Bankas\u0131nca Belirlenen D\u00f6viz Kurlar\u0131 ve Devlet \u0130\u00e7 Bor\u00e7lanma Senetlerinin G\u00fcnl\u00fck De\u011ferleri
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