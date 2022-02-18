18 \u015eubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan y\u00f6netmelik, genelge ve tebli\u011fler \u015f\u00f6yle: ATAMA KARARI \u2013\u2013 Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Taraf\u0131ndan Yap\u0131lan Atama Hakk\u0131nda Karar (Karar: 2022\/44) Y\u00d6NETMEL\u0130KLER \u2013\u2013 \u0130\u015f Ekipmanlar\u0131n\u0131n Kullan\u0131m\u0131nda Sa\u011fl\u0131k ve G\u00fcvenlik \u015eartlar\u0131 Y\u00f6netmeli\u011finde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmelik \u2013\u2013 G\u0131da Kontrol Laboratuvarlar\u0131 Y\u00f6netmeli\u011fi \u2013\u2013 Hayvan Beslemede Kullan\u0131lan Yem Katk\u0131 Maddeleri Hakk\u0131nda Y\u00f6netmelikte De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmelik \u2013\u2013 Fiyat Etiketi Y\u00f6netmeli\u011finde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmelik \u2013\u2013 Haks\u0131z Fiyat De\u011ferlendirme Kurulu Y\u00f6netmeli\u011finde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmelik \u2013\u2013 T\u00fcrkiye \u0130hracat\u00e7\u0131lar Meclisi ile \u0130hracat\u00e7\u0131 Birliklerinin Kurulu\u015f ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Y\u00f6netmelikte De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmelik \u2013\u2013 T\u00fcrkiye \u0130hracat\u00e7\u0131lar Meclisi ve \u0130hracat\u00e7\u0131 Birlikleri \u0130nsan Kaynaklar\u0131 Y\u00f6netmeli\u011finde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmelik \u2013\u2013 Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumu Disiplin Amirleri Y\u00f6netmeli\u011fi \u2013\u2013 T\u00fcrkiye Elektrik \u0130letim Anonim \u015eirketi \u00dcr\u00fcn ve Hizmet Sat\u0131\u015f\u0131 ile Ara\u00e7 Gere\u00e7 Kira Y\u00f6netmeli\u011fi \u2013\u2013 T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar\u0131 Ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k Anonim \u015eirketi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Disiplin Amirleri Y\u00f6netmeli\u011fi TEBL\u0130\u011eLER \u2013\u2013 Mimarl\u0131k ve M\u00fchendislik Hizmet Bedellerinin Hesab\u0131nda Kullan\u0131lacak 2022 Y\u0131l\u0131 Yap\u0131 Yakla\u015f\u0131k Birim Maliyetleri Hakk\u0131nda Tebli\u011f \u2013\u2013 Proje ve Kontrolluk \u0130\u015flerinde Uygulanacak Fiyat Art\u0131\u015f Oranlar\u0131 Hakk\u0131nda Tebli\u011f \u2013\u2013 Yap\u0131, Tesis ve Onar\u0131m \u0130\u015fleri \u0130halelerinde Kullan\u0131lan M\u00fcteahhitlik Karneleri ve \u0130\u015f Bitirme Belgelerinin 2022 Y\u0131l\u0131na Ait De\u011ferlendirme Katsay\u0131lar\u0131 Hakk\u0131nda Tebli\u011f \u2013\u2013 Yurt D\u0131\u015f\u0131nda Yerle\u015fik Vatanda\u015flar Mevduat ve Kat\u0131l\u0131m Sistemi (YUVAM) Hesaplar\u0131 Hakk\u0131nda Tebli\u011f (Say\u0131: 2022\/7)\u2019de De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Tebli\u011f (Say\u0131: 2022\/8) YARGI B\u00d6L\u00dcM\u00dc ANAYASA MAHKEMES\u0130 KARARLARI \u2013\u2013 Anayasa Mahkemesinin 13\/1\/2022 Tarihli ve 2019\/890 Ba\u015fvuru Numaral\u0131 Karar\u0131 \u2013\u2013 Anayasa Mahkemesinin 18\/1\/2022 Tarihli ve 2019\/4794 Ba\u015fvuru Numaral\u0131 Karar\u0131 YARGITAY KARARLARI \u2013\u2013 Yarg\u0131tay 3 ve 8. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar \u0130L\u00c2N B\u00d6L\u00dcM\u00dc a - Yarg\u0131 \u0130l\u00e2nlar\u0131 b - Art\u0131rma, Eksiltme ve \u0130hale \u0130l\u00e2nlar\u0131 c - \u00c7e\u015fitli \u0130l\u00e2nlar \u2013 T.C. Merkez Bankas\u0131nca Belirlenen D\u00f6viz Kurlar\u0131 ve Devlet \u0130\u00e7 Bor\u00e7lanma Senetlerinin G\u00fcnl\u00fck De\u011ferleri
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