6 Haziran 2022 tarihli ve 31858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yönetmelikler, tebliğler, ilanlar şöyle:
6 Haziran 2022 tarihli ve 31858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yönetmelikler, tebliğler, ilanlar şöyle:
ABD Başkanı Joe Biden, başkan olduğu günden bugüne en çok etkileşim alan tweetini bu hafta paylaştı... ABD siyaseti ve K-Pop...Daha fazla oku
Forbes’a göre Lebron James resmen bir dolar milyarderi oldu. Bu durum James’i bu rakama ulaşan ilk aktif NBA oyuncusu ve...
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz kazandı. ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Partiden...
ABD Başkanı Joe Biden, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ekonomi hakkında kötümser olduğuna yönelik açıklamasına, "Kendisine Ay'a yolcuğunda başarılar...
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirecek resmi kararı içeren yeni yaptırım paketini onayladı. AB Dönem Başkanı...
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