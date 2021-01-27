Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021’in ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı uygulamasının kapsamı giderek genişleyerek inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacağını belirtti.

Hangi işletmeye ne kadar ödeme yapılacak?

Kovid-19’dan en çok zarar gören sektörler arasında yer alan yeme-içme sektörüne destek verileceğini belirten Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020’de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü kadar ödeme yapacağız.”

“Uydumuz uzaydaki yolculuğuna, yörüngesine doğru planladığı şekilde devam ediyor”

Kabineyi 11 Ocak’ta toplayarak sağlıktan güvenliğe kadar pek çok konuda bakanlarla kapsamlı istişareler yaptıklarını ve alınan kararları kendileriyle paylaştıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu üzerindeki Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışını 9 Ocak’ta canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Uydu Teknolojileri Haftası etkinliklerinin 8 Ocak’taki bölümüne canlı bağlantıyla katılarak, aynı günün erken saatlerinde uzaya gönderilen 5-A uydumuzun yolculuğuna çıkışının mutluluğunu arkadaşlarımızla paylaştık. Uydumuz uzaydaki yolculuğuna, yörüngesine doğru planladığı şekilde devam ediyor.”

Fırat Nehri üzerinde inşa edilen, Elazığ ile Malatya’yı birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tüneli ve yolunu yılın ikinci günü hizmete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, “Ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağının en önemli noktalarından biri olan bu köprü, 660 metre uzunluğu ve 380 metreyi bulan orta açıklığıyla kendi grubunda dünyanın dördüncü büyük eseridir.” dedi.

“TOGG’un pillerinde kullanılacak lityumu bu tesisten temin etmeyi planlıyoruz”

Türkiye’ye 26 Aralık’ta kazandırılan Etimaden Lityum Karbonat Üretim Tesisi’nin, tamamı ithal edilen lityum ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılayacak önemli bir yatırım olduğuna işaret eden Erdoğan, “Milli otomobil projemiz TOGG’un pillerinde kullanılacak lityumu da bu tesisten temin etmeyi planlıyoruz.” bilgisini paylaştı.

Erdoğan, 26 Aralık’ta Ankara’nın güney aksındaki ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak Gölbaşı Şehir Geçişi’nin açılışını yaptıklarını, Tunceli, Bursa ve Konya’da yapılan, her biri tarih ve kültürü yansıtması bakımından eşsiz zenginlikleri içinde barındıran müzeleri 24 Aralık’ta hizmete sunduklarını söyledi.

Bunların yanında pek çok devlet ve hükümet temsilcisiyle telefon görüşmeleri, telekonferans görüşmeleri, yüz yüze kabuller gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, devlet ve hükümet işleriyle ilgili yaptıkları kabullerin ve telefon görüşmelerinin, zaten günlük mesaisinin mutat bir parçası olduğunu kaydetti.