Bursa’da düzenlenen Yeni Nesil Dijital Girişimcilik Buluşmaları’na Burak Özdemir’de katıldı.

Geçtiğimiz yıl La Liga’nın konuğu olarak gittiği Madrid’de Cristiano Ronaldo’dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra’da ortak restoran açacaklarını söyledi. 11 ülkede önemli bir Türk markası haline geldiklerini belirten Özdemir, “Bu yılın 11’inci ayında İngiltere’deki yerimizi açıyoruz. Londra’da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz” dedi.

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) dünyada tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine destek olması amacıyla anlaştığı 100’den fazla sosyal medya fenomeninden (influencer) biri olan Burak Özdemir (CZN Burak), La Liga’nın davetlisi olarak gittiği Madrid’de, “Cristiano Ronaldo abi benim arkadaşım. Kendisiyle Dubai’deki restoranıma geldiğinde tanıştık. Bana o ısrar etti. ‘Burak İngiltere’ye gel.’ dedi. Görüşme içerisindeyiz. İnşallah yakında orada da bizi görebilirsiniz.” demişti.