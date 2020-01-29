Reuters: HSBC Türkiye’den çıkmayı değerlendiriyor

Ocak 29, 2020 0 Yorum 92 Okunma
Reuters: HSBC Türkiye’den çıkmayı değerlendiriyor

HSBC’nin maliyet azaltma programı kapsamında Türkiye’den çıkmayı değerlendirdiği bildirildi. Banka konu hakkında yorum yapmadı.

HSBC geçici CEO Noel Quinn döneminde, daha büyük çaplı maliyet azaltma önlemleri kapsamında Türkiye’den çıkmayı değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre HSBC ayrıca Ermenistan, Yunanistan ve Umman’ın da dahil olduğu diğer ülkelerden de çıkmak istiyor.

HSBC sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmadı.



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