Reuters: HSBC Türkiye’den çıkmayı değerlendiriyor
HSBC’nin maliyet azaltma programı kapsamında Türkiye’den çıkmayı değerlendirdiği bildirildi. Banka konu hakkında yorum yapmadı.
HSBC geçici CEO Noel Quinn döneminde, daha büyük çaplı maliyet azaltma önlemleri kapsamında Türkiye’den çıkmayı değerlendiriyor.
Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre HSBC ayrıca Ermenistan, Yunanistan ve Umman’ın da dahil olduğu diğer ülkelerden de çıkmak istiyor.
HSBC sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmadı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?