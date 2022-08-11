İnci Holding’in ilk direkt uluslararası yatırımı olan San Diego merkezli Rhombus Energy Solutions, Michigan merkezli BorgWarner tarafından satın alındı.

Türkiye’nin köklü kuruluşlarından İnci Holding, Emerald Technology Ventures, Cycle Capital Management, Nabtesco Technology Ventures ve Greenhouse Capital Partners ile Seri C yatırım turunda, San Diego merkezli Rhombus Energy Solutions teknoloji şirketinin azınlık hisselerini satın alarak yurt dışındaki ilk direkt yatırımını 2020 yılında gerçekleştirmişti. İnci Holding; geçtiğimiz hafta imzalanan anlaşma ve gerçekleştirilen kapanış sonrası Rhombus’un otomotiv sektörü için geleceğe yönelik çözümler üreten, Michigan merkezli BorgWarner tarafından tamamının 185 milyon dolar değerlemeyle satın alındığını duyurdu.

İnci Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“İnci Holding olarak, otomotiv sektörünün yaşadığı dönüşüm ve değişim doğrultusunda ilk direkt uluslararası yatırımımız olan Rhombus’un başarılı çıkış hikâyesinden ve bu süreçte şirketin büyümesine yönelik katkılarımızdan dolayı mutlu ve gururluyuz. Önümüzdeki dönemde de ana faaliyet alanlarımızdaki yatırımlarla büyümenin yanı sıra vizyonumuz doğrultusunda tanımladığımız odak alanlarında, Rhombus örneğinde olduğu gibi sinerji yaratacak gelişen teknolojilere yatırım yaparak değer yaratmaya devam edeceğiz.”