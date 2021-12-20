Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında hayatını kaybetti. 20 gündür hastanede tedavi gören Sezai Aydın’ın diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat ettiği belirtiliyor.

Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerindeki seslendirmeleriyle hafızalara kazınmıştı. Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Aydın’ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı.

SEZA AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olan Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak, birçok yapımda rol aldı.

Bir dönem Keçiören Belediyesinde “Cumartesi Cumartesi” adlı çocuk eğlence programını sunan Sezai Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı.

“Yahşi Cazibe”, “Kınalı Kar” ve “Kaynanalar”ın da arasında bulunduğu birçok dizi, sinema filminde de rol alan Aydın, ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde, seslendirme ve oyunculuk dersleri verdi.

EŞİ GEÇEN AY HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sanatçı Sezai Aydın’ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.