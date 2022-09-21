20 kez Grand Slam, 103 ATP şampiyonu olan, tenisin yaşayan efsanesi ‘Ekselansları’ Roger Federer bu hafta sonu Londra’daki Laver Cup’ın ardından emekli oluyor. Federer’in kariyeri başarılarla dolu. Oynadığı her maç tıklım tıklım doldu. Spor tarihinin en çok kazanan oyuncuları arasına girdi. Dünya 1 numarası olarak 310 hafta geçirdi. Toplam 310 hafta boyunca dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Federer, üst üste 237 hafta bir numarada kalan tenis tarihinin tek ismi olarak tarihe geçti. Kariyeri boyunca 1500’ün üzerine maça çıkan ve bunların 1251’ini kazanan Federer, grand slamlerde en çok müsabakaya çıkan tenisçi oldu.

Açık dönemde bu turnuvalarda en fazla çeyrek final (58), yarı final (46) maçlarına çıkan oyuncu rekorlarının sahibi Federer, 31 karşılaşmada ise final gördü. Sadece Djokovic, 32 finalle bu alanda İsviçreli tenisçiyi geride bırakabildi.

NEDEN BIRAKMA KARARI ALDI?

Peki, Federer tenisi neden bırakıyor?

Roger Federer, emekli olma kararının sakatlıkları nedeniyle oynamaya devam edebileceğine “inanmayı bıraktıktan” sonra geldiğini söyledi.

41 yaşındaki İsviçreli raket Wimbledon 2021’den beri oynamadı ve ardından üçüncü kez dizinden ameliyat oldu. Federer BBC Breakfast’a verdiği röportajda, “Wimbledon’da oynadığımdan beri geçen yıl çok ince buz üzerinde olduğumu biliyordum. Geri dönmeye çalıştım ama yapabileceklerimin bir sınırı vardı. Dürüst olmak gerekirse buna inanmayı bıraktım” diyor.

Federer, döneminin tenis tutkunlarını heyecanlandırmasından mutlu ancak tenisseverlerin bundan sonra sporun geleceğine ilişkin endişe duymalarına gerek olmadığını söylüyor.

Pete Sampras emekli olduktan sonra tenisin biraz düşüşte olduğunu belirtiyor ve “İşte geldim ve sonra Rafa geldi ve sonra Novak vardı, sonra Andy, hep birlikte. Birdenbire güzel bir karışım ortaya çıktı, 10 yıldan fazla bir süredir hepimiz aynı turnuvaları kazanıyoruz, neredeyse hiç kimse başka bir şey kazanamadı. Bence izleyenler için de izlemek bir zevkti ve eminim ayrıldığım için üzülecekler ama yine de her zaman harika yeni insanlar olacak. Eminim inanılmaz yeni süper yıldızlar görecekler”

EMEKLİLİK PLANI NE?

Federer, emekliliği için özel bir plan yapmadığını, ancak tenisin içinde kalmak istediğini ve İsviçre’deki yeni nesil yetenekler için genç koçluğuyla ilgileneceğini ima etti.

Ancak, önce eşi Mirka ve dört çocuğuyla daha fazla zaman geçirmeyi planlıyor ve “4 harika çocuğum var. Ve karım da her zaman yanımda oldu. Biraz da onların ne yapmak istediklerini ve bizim ne yapmamız gerektiğini görelim. Çocuklara her zaman akıl hocalığı yapmayı ve yeni bir İsviçre süperstarını çalıştırmayı çok isterim. Eğer federasyona şurada burada biraz yardımcı olabilirsem… Ama yine de bazı şeyleri çözmem gerekiyor. Bundan sonra eve gideceğim. Ve hemen ardından çocuklarla tatile çıkacağız. Bu yüzden düşünmek ve ileriye bakmak için iyi bir zaman olacağını düşünüyorum. Bu oyuna bayılıyorum ve bir şekilde formda kalmak istiyorum. Bir yabancı olmayacağım.”