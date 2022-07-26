Bloomberg’in haberine göre İngiliz mühendislik devi Rolls Royce’ta CEO’luk koltuğuna Türk yönetici oturacak. Şirketten yapılan açıklamada Tufan Erginbilgiç’in 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yeni görevine başlayacağı bildirildi. Peki, Tufan Erginbilgiç kimdir? İşte detaylar:

Rolls-Royce, Tufan Erginbilgiç’in Rolls-Royce Holdings Plc’nin CEO’su olarak atandığını duyurdu.

Erginbilgiç, 24 Şubat 2022’de bu yılın sonunda istifa edeceğini açıklayan Warren East’in yerini alarak 1 Ocak 2023’te yeni görevine başlayacak.

Mühendislik geçmişi olan Erginbilgiç, 5 yılı yönetim ekibinin bir parçası olmak üzere 20 yılı aşkın bir süredir BP’de görev yaptı. 2020’de ayrılmadan önceki son görevinde, BP’nin rafinaj, petrokimya gibi operasyonlarını içeren alt iş birimlerini yönetti. Görev süresi boyunca rekor kârlılık ve güvenlik performansı sağlandı.

Altyapı işletmelerinde büyük ölçekli yatırımlara odaklanan ve yatırımcılar için 81 milyar doları yöneten bir özel sermaye şirketi olan Global Infrastructure Partners’ın (GIP) ortağı olan Erginbilgiç, havacılık ve uzay teknolojisi grubu GKN dahil olmak üzere ağır sanayi ve imalat şirketlerinde de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Anita Frew, “Tufan Erginbilgiç’in CEO olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Tufan Erginbilgiç, çok uluslu şirketlerde, yüksek performanslı bir kültür oluşturma becerisiyle, kazanan ekiplerin lideri olarak öne çıktı. Kapsamlı bir stratejik ve operasyonel deneyime, havacılık ve uzay dahil olmak üzere güvenlik açısından kritik endüstrilerin yanı sıra düşük karbonlu teknolojilere geçişin sunduğu zorluklar ile ticari fırsatlar hakkında sağlam bir anlayışa sahip. Rolls-Royce’un son yıllarda attığı stratejik temeller üzerine inşa etmesini sabırsızlıkla bekliyorum.” şeklinde konuştu.

Tufan Erginbilgiç ise atamaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Müşterileri enerji geçişini benimserken, önemli ticari fırsatlar ve stratejik evrim döneminde Rolls-Royce’a katılmaktan onur duyuyorum. Mühendislik mükemmelliği ve yenilikçi teknolojisi ile şirketin uzun yıllar boyunca oluşturduğu pazar konumlarının tam potansiyelini sunmaya ve tüm hissedarlar için değer yaratmak amacıyla bir büyüme altyapısı oluşturmaya kararlıyım. Bu ikonik küresel mühendislik markasının bir sonraki başarılı bölümünde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, ortaklar ve Rolls-Royce ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.” dedi.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ KİMDİR?

Peki, Tufan Erginbilgiç kimdir? Tufan Erginbilgiç, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini Ohio State Üniversitesi’nden ve MBA derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden aldı. BP’nin küresel çerçevedeki iki ana iş kolundan biri olan Küresel Rafinaj ve Pazarlama Grubu’nun CEO’luk görevini yaptı.

BP’de adım adım yükselerek zirveye çıkan Tufan Erginbilgiç’in biyografisi için internette şu detaylar yer alıyor:

Tufan Erginbilgiç, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra sırasıyla 1986’da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki MBA programını ve 1989’da da Ohio State Üniversitesi’ndeki Ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Erginbilgiç, kariyerine Mobil’de başlamış, 1996 yılındaki BP-Mobil birleşmesi esnasında BP’ye katılmıştı.

Erginbilgiç, kariyerine Mobil’de başlamış, 1996 yılındaki BP-Mobil birleşmesi esnasında BP’ye katılmıştı. 1990-1997 yılları arasında Mobil Oil’da çalıştıktan sonra, 20 yılı aşkın bir süre BP’de çalıştı. Bunun son 5 yılı üst düzey yönetici olarak görev aldı.

Erginbilgiç 2020 yılında Capital Dergisi’nde yer alan haberde, yılların deneyimiyle global lider olmak isteyenlere şunları öğütlemişti: “En önemli zorluk, uyumlu ve esnek olmak, kültürel farklılıklarımızı tanımak ve kapsayıcı olarak çeşitlilikten en iyi şekilde yararlanabilmek. Farklı bir dil ve kültürel arka planlarda çalışırken güvenle devam edebilmek ve liderlik edebilmek oldukça önemli.

Erginbilginç 2018 yılında yine Capital Dergisi’nde yer alan Global Liderin profili başlıkla haberde global mobilite ve liderlik eğitimlerine dikkat çekmiş. Haberde bu özelliklerin diğer ülkelerde global liderlik rollerine gelindiğinde değerinin anlaşıldığını belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “İş birliği, iletişim, katılımcılık, bir ekip üyesi olarak çalışmak ve farklı kültürleri tanımak önemli ve büyük avantaj sağlıyor. Çok kültürlü ekiplerin parçası olmak, farklı kültürel perspektif ve tarzları anlamanın mükemmel bir yolu. Kişisel iletişim de global liderliğin vazgeçilmezi.”