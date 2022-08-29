Romanya’daki arkeologlar tahminen 6.500 yıl önce yaşamış bir kadınla birlikte gömülmüş altın yüzükler buldu. Romanya’da Oradea kentindeki Ţării Crisurilor müzesinden bir ekip tarafından keşfedilen hazine, 169 altın yüzük, 800 kemik boncuk, süslü; spiralli bir bakır bilezik içeriyor. Altın yüzüklerin muhtemelen kadını saçlarını süslemek için kullanıldığı sanılıyor.

Keşif, Oradea şehrini A3 otoyoluna bağlayan yeni bir yolun yapım çalışmaları sırasında yapıldı.

Müze müdürü Gabriel Moisa, mücevherlerin “son derece zengin” bir kadının cenazesinin yanına defnedildiğini söyledi.

Arkeologlar, iskeletin boyutuna ve silahsız gömülmesine dayanarak kalıntıların bir kadına ait olduğunu belirledi. İskelet ayrıca uzun boylu ve iyi beslenmiş olduğunu ve dişlerinin iyi durumda olduğunu gösteriyordu.

Buluntular 6.500 yıl öncesine uzanıyor. İlk düşünce mezarın Tiszapolgár kültüründen bir kadına ait olduğu yönünde. Orta ve Doğu Avrupa Bakır Çağı uygarlığı olan Tiszapolgár kültürü aslında MÖ 4500 ile MÖ 4000 arasına tarihleniyor.

Projenin baş arkeologu Călin Ghemiș, buluntuları “olağanüstü bir keşif” olarak nitelendirdi.

Insider’ın haberine göre müze, hazinelerin birlikte gömüldüğü kadın hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyor. Kemikler, karbon tarihlemesi ve DNA testi için Marosvásárhely ve Hollanda’daki laboratuvarlara gönderildi.

Moisa, “Kişinin ne tür bir kültüre ait olduğunu öğrenmek istiyoruz” dedi.

Romanya’da yapım aşamasında olan yeni bir otoyolun güzergahı boyunca yapılan diğer kazılarda Neolitik dönem, Tunç Çağı, Roma İmparatorluğu ve Orta Çağ’dan kalma kalıntılar da bulundu.