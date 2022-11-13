Aras Kargo, insana, teknolojiye ve verimliliğe yaptığı yatırımların sürdürülebilirliğine özen gösteriyor. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, karbon ayak izini enerji verimliliği ve temiz filo projeleriyle en aza indirme hedefiyle çalıştıklarını söylüyor.

30 Ekim – 12 Kasım 2022 tarihli sayıdan

Aras Kargo, ülkemizde çevre bilinci ve duyarlılığını artırıp, çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumluluklarını yerine getirme hedefiyle çalışıyor. Aras Kargo, ülkemizde çevre bilinci ve duyarlılığını artıran, çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumluluklarını yerine getirme hedefiyle çalışıyor.

Ekonomik büyüme hedefi ve operasyonel mükemmellik ilkelerinin yanı sıra insana, teknolojiye ve verimliliğe yaptığı yatırımların sürdürülebilirliğine özen gösteriyor.

İLK RAPORUNU YAYINLADI

Şirket bu kapsamda bu yıl ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Raporda, operasyonel mükemmellik ve güvenlik, dijitalleşme ve inovasyon, sorumlu/sürdürülebilir ürün gamı, enerji/kaynak yönetimi ve verimliliği, yeşil ve verimli taşımacılık, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi, su yönetimi başlıklarında yaptığı çalışmaların detayları yer alıyor.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, ekonomik, çevresel ve sosyal odak alanlarıyla sürdürülebilirliğin geliştirilmesinin uzun vadeli bir yolculuk olduğu anlayışıyla bu çalışmalarının çıktıları için 2025’i ilk hedef yıl olarak belirlediklerini söylüyor.

Ayyarkın, “Ofislerimizde ve şubelerimizde geri dönüştürülebilecek her atığı ayırıyor, karbon ayak izimizi azaltmak için filomuza elektrikli araçlar ekliyor, mümkün olan her yerde yenilenebilir enerjileri kullanmaya özen gösteriyor, enerjimizi yarına taşıyoruz” diyor.

ROTA SIFIR KARBON

Rotasını sıfır karbona çeviren marka, çevresel odaklı stratejik amaçları doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelede hem lokas-yon bazlı hem de filo bazlı karbon ayak izini enerji verimliliği ve temiz filo projeleriyle en aza indirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

2011 ve 2014 yıllarında yatırım yaptığı yüzde 100 elektrikli araç filosunu, bu yıl yaptığı yatırımla büyütüyor. “Rota Sıfır Karbon” hareketiyle 2025’e kadar elektrikli araçlarının sayısını artırmayı hedefliyor.

Etkin ve verimli yakıt tüketimi yapmak, tüm filoya ait km, yakıt ve araç bilgilerine ilişkin veri toplama altyapısı oluşturmak için faaliyetler yürütüyor.

Binalarındaki elektrik tüketiminin yüzde 51’ini yenilenebilir enerjiden sağlamak, her yıl çalışan sayısı kadar fidan dikmek, çalışan başına su tüketimini yüzde 5 azaltmak öncelikleri arasında. Çevre ve sürdürülebilirlik konularında farklı alanlarda kurumsal ve çalışan gönüllülüğü temelinde çalışmalar da yürütüyor.

“DENİZİN MAVİSİNİ YARMA TAŞIYORUZ”

Aras Kargo yönetimden ve çalışanlarından oluşan “Doğa Dostu Araslar” platformu ile ağaçlandırmadan çevre ve kıyı temizliği, karbon ayak izinin azaltılması gibi farklı alanlarda sürdürülebilirlik vizyonuyla çalışmalar yürütüyor.

Ayyarkın, şunları söylüyor: “Platformumuzla altı yıldır TURMEPA ile Türkiye’nin dört bir yanını gezip doğanın daha yaşanabilir bir hale getirilmesi için farkındalık oluşturmaya çalışıyor, denizin mavisini yarına taşıyoruz. Bu süreçte 5 tona yakın atık topladık.

Çekül, TEMA, Ege Orman Vakfı iş birliğiyle 150 binden fazla fidan diktik. Bu alanda çalışmalarımıza devam ediyor, ormanları yarına taşıyoruz” diyor. Aras Kargo,dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imzacısı.