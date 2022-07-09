Rusya’da Mc Donald’s’ın ayrılığı sonrası Vkusno & tochka açılan restoran zincirinin bazı şubeleri menülerinden patates kızartmasını çıkartıyor. Şirket gerekçe olarak 2021’de Rusya’da yetersiz patates hasadı yapılmasını gösterdi.

Kommersant’ın haberine göre ağın temsilcileri patates yemeklerinin sonbaharda restoranların menüsünde yeniden görüneceğini belirtti.

Kommersant’ın haberine göre Rusya’da Vkusno-i Tochka ağının faaliyete geçmesinden bu yana yana şirket, McDonald’s’a kıyasla ürün ve hizmet kalitesinin bozulması nedeniyle tüketicilerin eleştirileriyle karşı karşıya. 4 ve 5 Temmuz’da Moskova’nın üç sakini hamburgerlerinde küf buldu, diğer ikisi ise böcek bulduğunu iddia etti.

Öte yandan Rus Tarım Bakanlığı, ülkede patates kıtlığı iddiasını reddetti. Tarım Bakanlığı, Rusya pazarına işlenmiş olanlar da dahil olmak üzere patates stoklarının tamamen sağlandığı yönünde açıklama yaptı. Açıklamada yeni mahsul patates tedariğinin yakın zamanda başladığı ve bunun bir kıtlık olasılığını ortadan kaldırdığı belirtildi.