Rusya’da McDonald’s’ın yerini Vkusno – i Tochka zinciri almıştı. Ancak görünüşe göre zincirle ilgili bazı sorunlar var. Rus Lenta.ru’ya konuşan Pazarlama Birliği Yönetim Kurulu üyesi Nikolay Grigoriev Lenta marka değişikliğinden sonra Vkusno – i Tochka ağının yaşadığı sorunların Rusya’da görülebilen tipik bir iş hastalığı olabileceğini söyledi: “Parlak bir açılıştan sonra hizmet kalitesi düşüyor”

Habere göre Moskova’daki fast food zincirinin bir müşterisi burgerinde küf bulduğundan şikayet etmiş. Ayrıca, son kullanma tarihi geçmiş soslar, yemeklerde eksik malzemeler ve hamburger ekmeği yiyen kuşlar gibi şikayetler de gelmiş.

Grigoriev, “Açıklanan her şey doğruysa ve şişirilmiş yorumlar değilse, o zaman bu tipik hastalıktan bahsedebiliriz: Parlak açılıştan hemen sonra kurum gerekli seviyeyi koruyamaz”

Pazarlama uzmanı, Moskova’nın eski belediye başkanı Yuri Luzhkov’un turta satan bir gıda zinciri projesini hatırlattı. Markaya çok para yatırıldı, ancak bugün kimse adını bile hatırlamıyor.

Grigoriev’e göre McDonald’s ağının bir özelliği, restoranların dünyanın hemen hemen her yerinde bulunabilmesi ve ziyaretçiye aynı standartta hizmet sunabilmesi.

Grigoriev, Rusya’daki “McDonald’s” ın her zaman yüksek kalite standartlarına bağlı kaldığına dikkat çekerek, “Tüm personel yüksek kaliteli eğitim aldı, ağın çalışması otomatik hale getirildi. Ama şimdi kalite gerçekten düştüyse, o zaman yeni restoranların yönetimindeki sorunlardan bahsediyoruz. Disiplin düşüyor ve kalite buna bağlı olarak düşüyor. Belki bir yerde ürünleri daha ucuza almaya çalışıyorlar, belki de teslim edilen malların kalitesini kontrol etmiyorlar” diyor.