McDonald’s, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından 32 yıl sonra Rusya pazarından çıkacağı açıklamıştı. Fast food devi, Sibirya’da 25 McDonald’s restoranını işleten Alexander Govor‘un, firmanın restoranlarını ve personelini devralacağını, yeni bir marka altında işleteceğini de duyurmuştu.

Rusya’daki McDonald’s’ın yerini alacak şirket, Pazar günkü açılış öncesinde yeni logosunu açıkladı. Zincirin açılış McDonald’s’ın 1990’da Rusya’da ilk kez açıldığı Moskova’daki Puşkin Meydanı’ndaki aynı yerde, ülkenin bağımsızlığını kutlayan Rusya Günü ile aynı zamana denk gelecek.

Devlet ajansı TASS, bu pazar günü zincirin 15 restoranının yeniden müşterileriyle buluşacağını duyurdu.

Rusya’da McDonald’s’ın yerini alacak şirketin basın servisinden yapılan açıklamada, yeni fast food zincirinin logosunun seçildiği, ancak isminin henüz netleştirilmediği kaydedildi.

Açıklamaya göre logo, müşterilerin alıştığı ürün ve hizmet kalitesini simgeleyen yeşil fon üzerindeki iki sarı çubuk (patates kızartması) ve bir sarı-turuncu daireden (burger) oluşuyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları yeni logonun eski isme gönderme yaptığını, ‘M’ye benzediğini savundu. Bazılarıysa Bangladeş bayrağından esinlenilmiş havası verdiğini yazdı. Bazı kullanıcılar ise yeni logonun Marriott otel zincirinin logosuna benzediğini savundu. Sosyal medyada bir kullanıcı yeni logoyu “Marriott otel logosunun Bangladeş bayrağıyla kesişimi’ olarak nitelendirdi.

Sputnik’in haberine göre yeni ismi henüz açıklanmayan restoranlar zinciri, reklam kampanyasını açıklanan logo ile yürütecek.

Restoranlar zincirinin toplamda 8 isim seçeneği tescil edildi: ‘Eto on’ (Bu o), ‘Toçno on’ (Kesin o), ‘Kompas’, ‘Tolko tak’ (Ancak öyle), ‘Veselo i vkusno’ (Neşeli ve leziz), ‘Tot samıy’ (Ta kendisi), ‘Svobodnaya kassa’ (Boş kassa) ve ‘Naşe mesto’ (Yerimiz).

Yeni markanın olası isimleri arasında ‘Tolko tak’ (Ancak öyle), ‘Veselo i vkusno’ (Neşeli ve leziz), ‘Tot samıy’ (Ta kendisi) öne çıkıyor.

OCAK 1990’DA MOSKOVA’DA MCDONALD’S AÇILMIŞTI

McDonald’s’ın Rusya’ya girişi, 1976 Montreal Olimpiyatları’nda başladı, Kempczinski, zincirin Rus Olimpiyat takımının Big Mac Bus’ını kullanmasına izin verdiğinde bayilere, çalışanlara ve tedarikçilere yazdı. 14 yıl sonra, Ocak 1990’da Moskova’da McDonald’s açıldı. McDonalds’ın sitesinde yer alan tarihçede “McDonald’s, 31 Ocak’ta, Moskova’daki ilk McDonald’s restoranını Puşkin Meydanı’nda açarken, ilk gün 30.000 misafiri ağırladı” deniliyor.