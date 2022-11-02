Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrası Londra’dan ayrılan Roman Abramoviç, İstanbul’a yerleşiyor. Her sabah Boğaz’da yürüyüş yapan Rus oligarkın, yalı alacağı belirtiliyor.

Dünyaca ünlü Rus oligark Roman Abramoviç, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlamasının ardından yaşadığı İngiltere’den ayrılmış, bir süre Ege sularında dev yatıyla gezdikten sonra İstanbul’a demir atmıştı.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre Batı ülkelerinin ambargo uyguladığı oligark, şimdilik misafir olarak yaşadığı İstanbul’a temelli yerleşme kararı aldı. 8,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamlarından biri olan Abramoviç, yalı almak için kolları sıvadı.

Türk takımı alabilir

Rusya’ya uygulanan ekonomik ambargo nedeniyle sahibi olduğu Chelsea Kulübü’ne İngiliz devletinin el koyması ve satışa çıkarmasıyla zor durumda kalan Abramoviç’in yeni bir kulüp arayışında olduğu da biliniyor. İngiliz gazeteleri ünlü oligarkın İspanya’nın Valencia takımıyla ilgilendiğini yazsa da, hâlâ Türk kulüpleriyle dirsek temasının devam ettiği de iddialar arasında…

Ultra lüks yatı Marmaris’te

Öte yandan Abramoviç’e ait Eclipse isimli ultra lüks yat da dün Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi.

İlçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, büyüklüğüyle dikkati çekti.

Limanda yürüyüş yapan turistler ve vatandaşlar, cep telefonlarıyla yatın fotoğraf ve videosunu çekti.

2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanıma sahip.

Yatın ilçede bir hafta kaldıktan sonra limandan ayrılacağı öğrenildi.