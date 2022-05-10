Rus medyasına göre Rus oligark Alexander Subbotin (43), hafta sonu bir şamanın evinde gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Newsweek’in haberine göre Rus enerji şirketi Lukoil’in eski üst düzey yöneticisi Subbotin, son dönemde şüpheli bir şekilde ölen birkaç Rus oligarkından sonuncusu.

Rus medya kuruluşu TASS’ın bildirdiğine göre, Subbotin, Pazar günü başkent Moskova’nın kuzeydoğusundaki Mytishchi kentinde bir şamanın evinin bodrumunda kalp krizi geçirdikten sonra ölü bulundu. Ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Bir kaynak TASS’a verdiği demeçte, milyarderin ölümünden bir gün önce şamanın evine ‘ağır alkol ve uyuşturucu zehirlenmesi durumunda’ gitti. Cesedi, “Jamaika vudu ritüelleri” için kullanıldığı bildirilen bodrum katında bir odada bulundu.

KURBAĞA ZEHİRİ ALMAYA GİTTİ İDDİASI

Yerel haber kaynakları, ‘Subbotin’in şamanın evine ayılmak için kurbağa zehri ya da çeşitli bitkilerden elde edilen bir içecek almaya gittiği’ iddiasını duyurdu. Ancak, bu iddialar Rus güvenlik güçleri tarafından doğrulanmadı.

Daily Mail’in haberinde ise nakliye şirketine sahip olan Rus oligark Subbotin’in erkek ve kadın iki şaman tarafından derisine yapılan bir kesiden kurbağa zehiri ile tedavi edilmeye çalışıldığı, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdiği iddiası da yer aldı. Habere göre şaman çift, müşterileri ruh çağırarak, hayvan kurban ederek ve onları bir horoz kanıyla yıkayarak tedavi etmeyi vaadediyor.

Insider ise son aylarda çoğu büyük Rus enerji şirketleriyle bağlantılı olan en az altı kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.