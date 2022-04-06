LDPR’yi kuran ve 30 yılı aşkın bir süredir liderliğini sürdüren Vladimir Jirinovski’nin Moskova’daki bir hastanede 75 yaşındaki yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Rus basınında çıkan haberlere göre, bir süredir sağlığı bozulan Jirinovski, sekiz doz aşı yaptırdığını iddia etmesine rağmen, Kovid-19’a yakalandıktan sonra haftalarca ağır hastaydı.

Jirinovski, aralık ayı sonlarında kamuoyuna yaptığı son konuşmalarından birinde, “22 Şubat sabahı saat 4’te yeni politikamızı hissedeceksiniz. 2022’nin barışçıl bir yıl olmasını isterdim ama gerçeği seviyorum. 70 yıldır doğruyu söylüyorum. Bu huzurlu bir yıl olmayacak. Bu, Rusya’nın yeniden büyük bir ülke haline geldiği bir yıl olacak” demişti.