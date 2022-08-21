ABD’li kahve zinciri Starbucks, Mayıs ayında yaptığı açıklamada yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösterdiği Rusya pazarından ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Starbucks’ın Rusya’daki varlıkları, restoran işletmecisi Anton Pinsky ve rapçi Timati (Timur Yunusov) tarafından satın alınmıştı.

Starbucks zincirinin ilk kafesi, Perşembe günü Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde Stars Coffee adıyla yeniden açıldı.

Zincirin yeni sahibi Timur Yunusov’a göre, önümüzdeki hafta 10 kafe daha ve Eylül ayının sonuna kadar toplam 130 kafe daha açılacak.

130 kafeden 90’ı olan kafelerin çoğu Moskova’da, yaklaşık 15’i Rusya’nın ikinci büyük şehri Saint Petersburg’da ve geri kalanı Krasnodar, Yekaterinburg, Samara, Kazan ve Sochi’de hizmet verecek.

LOGODAKİ BENZERLİK

Stars Coffee’nin logosunun ise Starbucks logosu ile benzerliği dikkat çekti. Stars Coffee’nin Starbucks logosu üzerinde küçük bir değişiklik yaptığı görülüyor. Yeni logoda denizkızı ikonu yerine yıldızlı bir kokoşnik (Geleneksel Slav başlığı) takan bir kıza yer verildi.

Pinsky, iki görüntü arasında dairesel şekilleri dışında hiçbir ortak nokta olmadığını söylüyor.

Starbucks, isimler ve logolar arasındaki benzerlikler hakkında yorum yapmadı.

Pinskiy, Stars Coffee’nin Starbucks ile hiçbir ortak yanı olmadığını belirtiyor, “Biz onu satın aldık ve kendi markamızı yaptık. Bu kadar,” diyor.

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Temmuz ayı sonunda, Rus işadamları Timur Yunusov ve Anton Pinsky, ABD’li sahiplerinin 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle piyasadan ayrılma kararlarını açıklamasının ardından Rus Starbucks zincirini satın aldı. İlk Starbucks kafe 2007’de Rusya’da açıldı ve 2022’ye kadar ülke genelinde 100’den fazla kafe faaliyet gösterdi.