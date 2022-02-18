Rusya’da mayıs tatillerinde tur paketi fiyatlarının yüzde 30-50 oranında pahalanabileceği açıklandı. TurkRus’un aktardığı habere göre Rusya Tur Operatörleri Birliği CEO’su Mayya Lomidze, erken rezervasyon kampanyalarının sona ermesinin ardından, nisan ayının başından itibaren fiyatlarda yüzde 30 ila 50 arasında artış beklendiğini söyledi.

Salgının gerilemesinin talebe yansıdığını ve tur satışlarında büyük ölçüde artış olduğunu aktaran Lomidze, şubat ayında mayıs tatilleri için çok sayıda rezevasyon yapıldığını belirtti.

Lomidze, yurt dışında Türkiye ve Mısır, yurt içinde Krasnodar, Kırım ve Stavropol’e en fazla talep olduğu bilgisini verdi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye turlarının nisan ayından itibaren yüzde 25-50 pahalanabileceğini açıklamıştı.