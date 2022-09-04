Rusya Tur Operatörleri Birliği’ne (ATOR) göre, Türkiye bu yaz Rus turistler için en popüler destinasyon oldu. Kommersant’ın haberine göre ATOR bu yıl Haziran-Ağustos aylarında toplamda yaklaşık 3,5 milyon Rus’un yurt dışına çıktığını hesapladı.

ATOR seyahat acentelerinde satış paylarını şu şekilde duyurdu:

Türkiye %60,

Abhazya %23,

BAE %5,

Mısır %3,

Maldivler %2,

diğer yönler % 7

ATOR’un ön tahminlerine göre ön bu dönemde Rusya’dan 2,1 milyondan fazla turist Türkiye’ye geldi.