Rusya Merkez Bankası, Avrupa’nın Rus petrol ithalatını azalttığını, söz konusu kaybın başta Hindistan ve Çin olmak üzere Asya pazarına yönelik ihracat artışıyla kısmen dengelendiğini bildirdi.

Rusya Merkez Bankası tarafından yılın ikinci çeyreğine yönelik yayımlanan “Rusya’nın ödemeler dengesi” adlı raporda, ülkenin ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Rusya’nın mal ve hizmet ihracatının toplam değerinin, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 20 artarak 153 milyar dolara yükseldiğinin belirtildiği raporda, söz konusu artışın, küresel fiyat artışlarıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Raporda, emtia fiyatlarındaki artışların Rus ihracatına olumlu etkisinin ise ülkenin yaptırımlardan dolayı petrolünü indirimle satmak zorunda kalması nedeniyle azaldığına işaret edildi.

Avrupa Birliği’nde Rus petrolüne yönelik talebin azaldığına işaret edilen raporda, özellikle Asya pazarına ihracatın artmasıyla durumun kısmen dengelendiği ifade edildi.