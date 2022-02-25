Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini söyledi. Lavrov, yaptığı açıklamada operasyonunun amacının Ukraynalıları zulümden kurtarmak olduğunu savundu, Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir planları olmadığını söyledi.
Lavrov’un açıklamaları şöyle oldu:
- Batı hep birlikte Ukrayna’da alenen yaşanan soykırım gerçeğini inkar ediyor. Batı, Ukrayna rejimini desteklerken, Kiev’in sivil halka yönelik işlediği askeri suçlara göz yumdu. Batı ve Ukrayna’nın eylemleri, Ukrayna’yı trajediye sürükledi. Batı neo-Nazizm ve Rusofobinin hızla artmasını sessizce teşvik etti.
- Kiev Ukrayna’nın NATO’ya girmesinden başka alternatif olmadığını söyleyip nükleer silah edinme tehdidinde bulundu. Bu durumda yardım talebine kayıtsız kalamazdık.
- Müttefiklik sorumluluklarımız çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna’nın militarizm ve Nazizm’den arındırılması, böylelikle de Ukraynalıların bu zulümden kurtulup kendi geleceklerini özgürce belirleyebilmesi için operasyon kararı aldı.
- Mevcut Ukrayna yönetimini demokratik olarak kabul etmek için hiçbir imkan görmüyoruz.
- Kiev tarafından Donbass’a uygulanan ticaret ablukası çerçevesindeki tüm kısıtlamaların geride bırakıldığını umuyorum.
- Kimsenin Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir planı yok.
- NATO, Ukrayna’nın doğusuna boyun eğdirmek için Ukrayna’ya ‘tırmandı.’ Ukrayna’nın militarizmden arındırılmasını sağlayacağız. Ukrayna halkının bağımsız olmasını, Neo-Nazizm’i ve Ruslara karşı soykırımı teşvik etmeyi amaçlayan dış müdahalenin kontrolünde bir hükümetin değil, tüm çeşitliliğini temsil edecek bir hükümete sahip olmasını istiyoruz.
- Batı ile güvenlik garantilerine ilişkin görüşme şansı son ana kadar vardı. Batılı ülkelerin utanmazlığı mümkün olanın da ötesinde.
Neo-Nazilerin Ukrayna’yı yönetmesine izin vermeyeceğiz. Kiev’de iki yönetim mekanizması var, biri Batı biri neo-Naziler.
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