Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’ya saldırmaya niyetleri olmadıklarını defalarca söylediklerini belirtti.
Lavrov, güvenlik garantileri konusunda ABD’nin gelecek hafta yazılı cevap vereceğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’ya saldırmaya niyetleri olmadıklarını defalarca söylediklerini belirtti.
Lavrov, güvenlik garantileri konusunda ABD’nin gelecek hafta yazılı cevap vereceğini bildirdi.
Almanya'nın yeni koalisyon hükümeti, emekli maaşlarının gelecekte de istikrarlı bir şekilde ödenebilmesi, demografik dengesizliği ve iş gücü eksikliğini gidermek için...Daha fazla oku
Demir yolu ve raylı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Fransız Alstom şirketi, bu yıl dünya genelinde 7 bin 500 kişiyi istihdam...
Almanya'nın yeni koalisyon hükümeti, emekli maaşlarının gelecekte de istikrarlı bir şekilde ödenebilmesi, demografik dengesizliği ve iş gücü eksikliğini gidermek için...
ABF'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ocak ile biten haftada beklenmedik artışla 286 bine çıkarak Ekim 2021'den...
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun tedarik darboğazlarının hafiflemesiyle bu yıl kademeli olarak düşeceğini öngördüklerini söyledi....
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