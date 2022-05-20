Rusya Maliye Bakanlığı, vadesi gelen dış borca yönelik tahvil ödemelerinin dolar ve avro cinsinden gerçekleştirildiğini bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, vadesi gelen eurobond ödemesi için dolar ve avro cinsinden ödeme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “71,25 milyon dolar değerindeki 2026 vadeli ve 26,5 milyon avro değerindeki 2036 vadeli eurobond ödemeleri yapılmıştır. Böylece, ilgili yükümlülükler, ihraç belgelerinde belirlenen koşullara uygun olarak yerine getirilmiştir.” denildi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle, Rusya’nın vadesi gelen dış borçlarına yönelik temerrüde düşme ihtimali endişe yaratmıştı.

Rusya Maliye Bakanlığı, 29 Nisan’da, vadesi gelen eurobond ödemesi için de dolar cinsinden ödeme yapabildiğini bildirmişti.

ABD yönetiminin Rusya’nın gelecekte gerçekleştireceği tahvil ödemeleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.