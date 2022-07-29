Yazılım ve Teknoloji Geliştirme Şirketi OBASE’in paylarının halka arzına ilişkin izahname 21 Temmuz 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, 22 Temmuz 2022 tarihinde KAP’ta yayımlandı.Daha fazla oku
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımı ve altyapısının kullanacağı tesisin yapımı için inşaat çalışmaları başlayan Kemerburgaz'daki arazide incelemelerde bulundu....Daha fazla oku
Çinli emlak devi Country Garden'ın çoğunluk hissedarı olan Yang Huiyan'ın net servet değeri bir yılda 11,3 milyar dolara düştü. Guardian'ın...
Alpler'de eriyen bir buzul, İsviçre ve İtalya arasındaki sınırı kaydırdı ve bir İtalyan dağ kulübesinin yerini tartışmaya açtı. The Guardian`ın...
McDonald’s maliyet baskıları nedeniyle İngiltere’de çizburgerinin fiyatını 14 yıldır ilk kez artırdı. CNBC'nin haberine göre Fast food zinciri Çarşamba günü,...
Pakistan'da Bakanlar Kurulu, 4 milyar dolarlık finansal açığın kapatılması için devlet varlıklarının yabancı ülkelere acil satılmasına ve bu süreçteki tüm...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın