Rusya’da yaptırımlar sonrası Batı’dan otomobil ithalatının sınırlanması, Rus zenginler arasında ikinci el lüks arabaları popüler hale getirdi. TurkRus’un aktardığı habere göreRusya’da ikinci el lüks otomobil satışları 2022’nin ilk yarısında yüzde 22 arttı.
- En fazla satılan arabalar Bentley ve Maserati oldu.
- Avito sitesinde bu dönemde satışa çıkarılan en pahalı ikinci el otomobil 2012 model Bugatti Veyron (120 milyon ruble).
- Ferrari, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin ve Lamborghini marka otomobillerin de ikinci elleri rağbet görmeye başladı.
- Ülkede bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 800 adet ikinci el lüks otomobil satıldı.
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