Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Ivan Volynkin, TASS’a verdiği röportajda, Rusya’nın yaklaşık 20 ülke ile vize rejimini kolaylaştırma görüşmeleri yürüttüğünü söyledi. Volynkin, “Rusya Dışişleri Bakanlığı kalıcı olarak yabancı ülkelerle vize rejimini kolaylaştırmak için çalışıyor. Şu anda bu tür yaklaşık 18 ülke var” dedi.

Volynkin’e göre, bazı Latin Amerika ve Karayip devletlerinin yanı sıra Malezya, Çin ve Hong Kong ile müzakereler sürüyor.

Volynkin, “Vize gereksinimlerinin karşılıklı olarak iptaline ilişkin bir ikili anlaşma taslağı Malezya ile müzakere aşamasında. Federal Turizm Ajansı, Çinli ortaklarla vizesiz grup turist gezilerine ilişkin ikili anlaşmanın iyileştirilmesi için çalışıyor. Vizesiz seyahatlerin uzatılması da Hong Kong tarafıyla birlikte çalışılıyor” diye eklendi.