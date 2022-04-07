Rusya’dan Avustralya ve Yeni Zelanda’ya yaptırım kararı…

Rusya, Başbakan Scott Morrison’un da aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşı ile Başbakan Jacinda Ardern’in de aralarında bulunduğu 130 Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı aldı.