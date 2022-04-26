Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın nükleer bir savaşta kazanan olmadığına inandığını, ancak tehlikenin gerçek olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir röportajda, Rusya’nın başlangıç ​​pozisyonunda olduğu gibi nükleer savaşı kabul edilemez bulduğunu, diğer nükleer güçleri de bu konuda anlaşmaya ikna ettiğini söyledi.

Ancak, o zamandan beri durumun, böyle bir çatışmanın gerçek ve ciddi bir tehdidi ortaya çıkaracak kadar kötüleşmediğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz ocak ayında ‘nükleer beşli’ ülkelerinin nükleer savaşın kabul edilemezliği tezini bir kez daha doğruladığını hatırlatan Lavrov, “Bu bizim ilkesel pozisyonumuz. Ona dayanarak hareket ediyoruz. Ve şimdi sizin de saygın siyaset bilimcilere atıfta bulunarak söylediğiniz gibi, riskler gerçekten çok, çok önemli iken birilerinin onları yapay olarak şişirmesini hiç istemezdim, oysa bunu isteyen çok kişi var. Tehlike ciddi, tehlike gerçek, hafife alınmamalı” diye konuştu.