Ukrayna’nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait “Moskova” isimli geminin durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, “Moskova kruvazörü, çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak etmesi nedeniyle ağır hasar gördü.” ifadesi kullanıldı.

Gemideki mürettebatın tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Ukrayna makamları, Neptün füzesiyle Karadeniz’de Rusya’ya ait “Moskova” adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğu ifade edilmişti.

AMİRAL GEMİSİ NEDİR?

Peki, amiral gemisi nedir? Bir amiral gemisi, filosundaki en önemli tekne olarak tanımlanır ve genellikle komutanı taşır. Ayrıca grubun en hızlı veya en güçlü gemisi olarak görülme eğilimindedir. Rusya’nın yangında ağır hasar gördüğünü söylediği Moskova kruvazörü, 2000 yılından bu yana Karadeniz filosuna liderlik ediyor.

Rusya Denizcilik Araştırmaları Enstitüsü’nden Michael Petersen BBC’ye verdiği demeçte, bunun Rus deniz gücünün bir sembolü olduğunu söylüyor.

Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası’ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014’te Kırım’ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

Rus donanmasının amiral gemilerinden olan “Moskova” güdümlü füze kruvazörü, 1979’da denize indirildi ve 2020’de tadilattan geçirildi.

Moskova kruvazörü, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi ile donatılmış bir gemi olarak biliniyor. Gemi, 2015’te Akdeniz’de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye’deki Rus Hmeymim askeri hava üssünün korunması görevini gerçekleştirdi. ​​​​​​​