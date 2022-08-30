Rusya’nın önde gelen e-ticaret platformu Ozon, Türkiye’de ofis açacaklarını ve müşterilerine geniş bir yelpazedeki Türk ürünlerine daha kolay erişim sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Rusya’nın en büyük Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu olan Ozon Türkiye’ye açılıyor. Ozan’dan yapılan açıklamada Türkiye’de ofis açacakları ve bu yeni ofisle müşterilerine geniş bir yelpazedeki Türk ürünlerine daha kolay erişim sağlamayı hedefledikleri duyuruldu.

Ozon’a bağlı Ozon Global’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin İstanbul’da yeni bir ofis açacağı bilgisi verildi. Açıklamada “Şimdi üst yönetim, İstanbul’da Türkçe bilen ve yerel tüketici sektörünün özelliklerini bilen uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturuyor ve sonbaharda aktif çalışmalara başlamayı planlıyor” denildi.

Öte yandan Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre şirketten yapılan açıklamada, “Ozon Global, İstanbul’da bir ofis açıyor. Yeni ofis, perakende ve ticarette on yıldan fazla deneyime sahip Hazal Maraş tarafından yönetilecek. Türkiye’de şirket, yerel satıcıları pazar payına dahil etmeyi ve alıcılara benzersiz ve geniş bir Türk ürün yelpazesine erişim sağlamayı amaçlıyor” ifadeleri kullanıldı.

RUS ALICILARIN TÜRK ÜRÜNLERİNE İLGİSİ ARTACAK

Lojistik hizmetin Türk girişimcilerin ek maliyet olmadan Rusya pazarına girmelerine olanak sağlayacağına vurgu yapılan açıklamada, “Ozon Global, Türkiye’den Rusya’ya hızlı sevkiyat için ortak nakliye hizmetini başlattı. Teslimat süresini neredeyse iki kat azaltacak olan yeni lojistik hizmeti ürünlerin 6-8 gün arasında teslim edilmesini sağlayacak. Hızlı teslimat, Rus alıcıların Türk ürünlerine olan ilgisini artıracak” denildi.

EN FAZLA TALEP OLAN ÜRÜNLER

Açıklamada, Türk satıcılardan gelen ürünlere yönelik artan bir talep olduğu belirtilerek, 2022’nin ilk yarısında Türkiye’den satıcı sayısının geçen yılın aynı dönemine göre iki katına, mal hacminin ise üç katına çıktığı vurgulandı. En fazla talebin Türk giyim markaları, vitrifiye, beyaz eşya, kahve ve Türk tatlıları olduğuna dikkat çekildi.

‘TÜRKÇE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ’

Ozon Global Direktörü Stepan Gusamov, “Ürün teslimatı konusunda yerel ortaklara lojistik imkanlarımızı sunmaya, iletişim engellerini ortadan kaldırmak için satıcı ve alıcılara Türkçe destek vermeye hazırız. Yeni başlayan satıcıları desteklemek için, Rus pazarının özelliklerini ve satışları ölçeklendirecek araçları anlatacağımız eğitim seminerleri de başlatacağız” dedi.

Ozon geçen yıl 6 milyar dolar ciro elde etmişti.