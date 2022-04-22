Rusya, Facebook’un kurucu ortağı Mark Zuckerberg, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Bank of America CEO’su Brian Moynihan ve diğer 26 Amerikalıya yaptırım uyguladı .
Rus Dışişleri Bakanlığı, çeşitli şirket yöneticilerinin, politikacıların, bilim insanlarının ve gazetecilerin “Rusya Federasyonu’na süresiz olarak girişlerinin reddedileceğini” duyurdu.
Bakanlık, yaptırımları Biden idaresinin “sürekli genişleyen Rus karşıtı yaptırımlarına” yanıt olarak uyguladığını belirtti.
Rusya’nın Zuckerberg’e yönelik yaptırımları Kremlin’in Facebook’a erişimi sınırlamak için daha önce aldığı önlemleri takip ediyor.
Bir cevap yazın