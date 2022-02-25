Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunda son durum ne (25 Şubat Cuma)? Rusya 24 Şubat Perşembe günü erken saatlerde Ukrayna’yı yönelik saldırılara başlamıştı. Rus birlikler ve zırhlıları, şafakta Rusya sınırından doğu Ukrayna’ya, kuzeyde Belarus’tan ve güneyde Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’dan olmak üzere 3 cepheden Ukrayna’ya girdi. (24 Şubat’taki gelişmeler için tıklayın)

25 Şubat Cuma günü Ukrayna’da başkent Kiev’de yerel saatle 04.20’den sonra art arda patlamalar yaşandı. Ayrıca yerel saatle 06.17’de ve 06.42’den sonra da patlamalar gerçekleşti. Kiev’de yerel saatle 07.05’ten itibaren 2 dakika boyunca sirenler çaldı. Kiev’in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mıkolayiv ve Odesa kentlerinde de art arda patlamalar yaşandı. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluştu. Ukrayna’daki son durumu ve geceden bu yana yaşanan gelişmeleri derliyoruz:

11:40 İngiltere: Görüşümüz Rusya’nın Ukrayna’nın tamamını işgal etme niyetinde olduğu

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’nın tamamını almayı planladığını, ancak ana hedeflerine ulaşamadığını söyledi. Wallace Cuma günü Sky News’e verdiği demeçte, “Rusların Ukrayna’nın tamamını işgal etme niyetinde olduğu kesinlikle bizim görüşümüz. Bu sabah itibariyle değerlendirmemiz, Rusya’nın ana hedeflerinden hiçbirini almadığı yönünde. Aslında umutlu takviminin gerisinde kaldı. 450’den fazla personel kaybettiler. Rus ordusu ilk gün ana hedefini yerine getiremedi” dedi.

11:30 Rusya’dan Çernobil Açıklaması

Ukrayna’ya yönelik 3 cepheden saldırı başlatan Rusya’nın Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus güçlerinin dün Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin yer aldığı alanı kontrolü altına aldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Pripyat kentinde yer alan Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu alanı tamamen kontrolleri altına aldıklarını söyledi. Santralde, radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu belirtti.

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10:40 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden açıklama var

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy açıklama yaptı. Zalujnıy, Facebook’tan yaptığı açıklamada, bu zorlu saatler boyunca “düşmanın” ele geçirme planlarına ulaşamadığını bildirdi. Rusya’nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30’dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini belirten Zalujnıy, Ukrayna ordusunun Harkiv, Herson, Sumi, Ahtırku ve Siverske bölgelerinde savaşmaya devam ettiğini söyledi. Rusya, kayıplarla ilgili iddiaları reddediyor.

09:08 Ukrayna, Rusya’nın Kiev’e ilerlemesini engellemek için bir köprüyü havaya uçurdu



Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kiev’in yaklaşık 50 kilometre (31 mil) kuzeyinde bulunan İvankiv’de, Rus birliklerinin başkente doğru ilerlemesini engellemek amacıyla Teteriv Nehri üzerindeki bir köprüyü havaya uçuran saldırı birliklerinin havaya uçurduğunu söyledi. Bakanlık, Rus ilerleyişinin durdurulduğunu söyledi. Cuma sabahı erken saatlerde, üst düzey ABD’li yetkililer, Belarus sınırından Ukrayna’ya giren Rus kuvvetlerinin başkentten yalnızca 32 kilometre (20 mil) uzakta olduğunu tahmin ediyor.

Devletimizi tek başımıza savunuyoruz

Ukrayna Devlet Bakanı Zelenskiy, Batılı müttefiklerine Ukrayna’ya yardım etmeleri ve Rusya’nın acımasız saldırısını durdurmaları için bir çağrı daha yaptı. Zelensky, bu sabah ulusa hitaben yaptığı konuşmada, “Bu sabah devletimizi tek başımıza savunuyoruz. Dün gibi dünyanın en güçlü güçleri de uzaktan izliyor” dedi ve “Rusya dünkü yaptırımlara ikna oldu mu? Gökyüzümüzde duyuyoruz ve bunun yeterli olmadığını dünyamızda görüyoruz.” diye ekledi. Zelensky, dün yaptığı açıklamada da Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını söylemiş, “Düşman sabotaj grupları Kiev’e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun.” demişti.

KİEV’DE SON DURUM – ÖZET

Ukrayna, Kiev’in seyir veya balistik füzelerle vurulduğunu duyuruyor.

Çatışmaların ardından Rus kuvvetleri, Ukrayna’nın en kuzeyinde, Belarus sınırına yakın ve Kiev’e sadece 93 kilometre uzaklıkta bulunan eski Çernobil nükleer kompleksinin kontrolünü ele geçirdi. ABD, Ukrayna askerlerinin orada rehin tutulduğunu söyledi

Rus kuvvetleri başkente yaklaşıyor: Kiev’deki CNN muhabirleri cuma sabahı erken saatlerde şehirde patlamalar duydu. Bu, Biden yönetiminin ABD’li milletvekillerine Belarus sınırından Ukrayna’ya giren Rus kuvvetlerinin Kiev’den sadece 20 mil (32 kilometre) uzaklıkta olduğunu söylemesinin ardından yaşandı.

Kiev’deki CNN muhabirleri cuma sabahı erken saatlerde şehirde patlamalar duydu. Bu, Biden yönetiminin ABD’li milletvekillerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Perşembe gününden bu yana siviller dahil toplam 137 Ukraynalının hayatını kaybettiğini ve 316 kişinin yaralandığı duyurdu. CNN’nin haberinde “Ukrayna, Rus kuvvetleri arasında 800 kayıp olduğunu söylüyor. CNN bu rakamları bağımsız olarak doğrulayamadı” denildi.

yaralandığı duyurdu. CNN’nin haberinde “Ukrayna, Rus kuvvetleri arasında 800 kayıp olduğunu söylüyor. CNN bu rakamları bağımsız olarak doğrulayamadı” denildi. Zelensky Perşembe günü geç saatlerde Rus sabotaj gruplarının Kiev’e girdiğini, kendisinin “1 numaralı hedef” olduğunu ve ailesinin “2 numaralı hedef” olduğunu söyledi.

ABD ve İngiltere Rusya’ya yönelik, Rus ekonomisini, özellikle büyük Rus bankaları ve şirketleri hedef alan ağır yaptırımlar duyurdu.

Ukrayna, uzun süren çatışmalar sonrası Hostomel Havalimanı’nın kontrolünü geri aldığını duyurdu.

İngilte’den 24 Şubat’ta paylaşılan raporda “Belarus’taki Rus kuvvetleri Kiev’e doğru ilerliyor. Rusya, Kiev yakınlarındaki bir hava sahasına hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kararlı bir direniş sergiledi ve önemli şehirleri elinde tutmaya devam ediyor. Kesin rakamlar şu anda belirsiz olsa da her iki tarafta da ağır kayıplar var.” denildi.

Yılan Adası Rusya’nın eline geçti, 13 asker hayatını kaybetti

Karadeniz’de küçük bir ada olan Yılan Adası da Rus donanmasının eli geçti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Yılan Adası’nı savunan tüm askerlerin öldürüldüğü bildirildi. Zelensky, “Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Ukrayna Kahramanı unvanını alacaklar.” dedi.

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüye göre Perşembe günü bir Rus savaş gemisi adaya yaklaştı, teslim olma çağrısı yaptı. Ancak adadaki askerlerin teslim olma çağrırısını reddettiği duyuluyor.