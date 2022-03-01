Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondururken, bankaya ait rezervlerin önemli bir kısmı da ülkede ve Çin’de bulunuyor.AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Rusya Merkez Bankası’nın rezervleri 18 Şubat itibarıyla 643 milyar dolar düzeyindeydi. Rezervlerin yüzde 21,7’si altın olarak Rusya’da bulunurken, yüzde 13,8’i Çin’de tutuluyor.

Ülke rezervinin önemli kısmı Batılı ülkelerde bulunurken, yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası’nın bu rezervlere erişimi donduruldu. Rusya’nın rezervlerinin yüzde 12,2’si Fransa, yüzde 10’u Japonya, yüzde 9,5’i Almanya ve yüzde 6,6’sı ise ABD’de. Rezervlerin yüzde 5’i çeşitli hükümetler arası kuruluşlarda muhafaza edilirken, kalanının yüzde 4,5’i Birleşik Krallık’ta, yüzde 3’ü Avusturya’da, yüzde 2,8’i Kanada’da, yüzde 10,7’si ise adı açıklanmayan diğer ülkelerde tutuluyordu.