Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin’in ‘Rüyadan Dünyalar’ adlı mozaik sergisi, sanatseverleri bir araya getirdi.
Meyçem Ezengin ve 32 öğrencisinin eserlerinden oluşan ‘Rüyadan Dünyalar’ mozaik sergisi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıldı.
Davete, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.
Ezengin, öğrencileriyle geçmişten geleceğe köprü olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Meyçem Ezengin ve Atölye Grubu’nun çalışmaları, 28 Kasım’a kadar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilir.
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