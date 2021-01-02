İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı özel yolcu hizmetlerini devralan Plaza Premium Group (PPG), havalimanındaki ilk gününde yolculara ikramda bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı terminali içindeki özel yolcu alanları işletmesiyle hızlı geçiş, misafir karşılama ve uğurlama servisleri dahil tüm premium hizmetler, 1 Ocak itibarıyla Plaza Premium Group’a devredildi.

Özel yolcu hizmetlerini devralan grup, havalimanındaki ilk günü dolayısıyla yolculara çeşitli ikramlarda bulundu.

Plaza Premium Group, işletmelerini devraldığı özel yolcu alanlarında bazı iyileştirmeler gerçekleştirdi. Özel hizmet ve tesislerin geliştirilmesi için bir dizi yatırımda bulunacak olan PPG’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki mevcut iki özel yolcu salonuna ek olarak dış hatlar terminalinde de yeni bir salon açması bekleniyor.