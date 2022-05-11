Dünya sağlık turizminin yükselen yıldızı olan Türkiye, yeni yatırımlarla payını daha da yükseltme hedefinde. Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı olan Dr. Servet Terziler, 50 milyon lira yatırım yaptığı Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic’i, 1 yıllık hazırlığın ardından 11 Mayıs’ta açıyor. İstanbul’un dünya saç ekim endüstrisinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Dr. Terziler, 3 yıl içerisinde önce Dubai, ardından da Londra’da şube açacaklarını söyledi.

2022’yi 3 milyar dolar ciroyla kapatmayı hedefleyen sağlık turizmi sektörü, hem hizmet kalitesi hem de yeni yatırımlarla istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Bu yeni yatırımlardan bir tanesi de saç ekimi alanında geliştirdiği tedavi yöntemleriyle önemli bir isim olan Dr. Servet Terziler’den geldi. Aynı zamanda Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı olan Dr. Servet Terziler, 50 milyon TL yatırımla ileri teknolojileri bünyesinde barındıran Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic’i 11 Mayıs’ta hizmete sokuyor. İstanbul Etiler’de yer alan ve tam teşekküllü bir hastane büyüklüğündeki klinikte 60 sağlık profesyoneli istihdam ediliyor. Bu rakama 100’ü bulacak.

Sağlık turizminde pay artıyor

Türk sağlık turizminin dünyanın yükselen yıldızı olduğunu belirten Dr. Servet Terziler, Türkiye’nin bu alanda Avrupa, Rusya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu için bir merkez üssü haline geldiğini söyledi. Türkiye’nin saç ekim, estetik ve genel sağlık turizmindeki payının giderek arttığını belirten Dr. Terziler, şunları söyledi:

“Bu ivmenin daha da artacağını tahmin ediyoruz. Sağlık turizmi açısından Türkiye’ye uzaklığı 2-3 saat olan ülkelerden ülkemize akın var. İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu coğrafyasının çekim alanıyız. Bunun yanında Avustralya’dan Kanada’ya ve Kore’ye kadar neredeyse tüm ülkelerden Türkiye’ye gelen hastalar var. Hindistan’dan ve Çin’den de hasta almak için mücadeleye başladık. Kaliteyi uygun maliyete tercih eden dünya insanı için hizmet aldıkları bir ülke haline geldik. Türkiye saç ekim noktasında dünyanın 1 numaralı ülkesi, İstanbul da bu konuda saç ekimin başkenti oldu.”

Türkiye’de yurtdışından gelenler için özellikle saç ekimin çok revaçta olduğunu kaydeden Terziler, “Daha sonra estetik cerrahi ve diş alanının ilk 3’ü paylaştığını söyleyebilirim. Göz, organ nakilleri, kalp ameliyatları, kanser tedavileri alanları da yoğun talep görüyor.” ifadelerini kullandı.

3 yıl içerisinde Dubai ve Londra

Sağlık turizmi sektöründe ciddi yatırımların yer aldığını ve kendisinin de böyle bir yatırımı ülkemize kazandırdığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Terziler, “Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic İstanbul’u, Dubai’de yaklaşık olarak 2023- 2024’de, Londra’da ise 2025-2026’da açma hedefim var. Böylece bir Türk markasını dünyanın en önemli saç tedavi kliniklerinin yer aldığı şehirlerde rekabete sokmuş olacağız. Dünya markası olmanın yolu yurt dışına açılmaktan geçiyor.” diye konuştu.