Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti. Bezos’un serveti böylece 112 milyar dolara geriledi. En çok para kaybeden kişi ise 6.01 milyar dolar ile Meksikalı Carlos Slim oldu.

Dün küresel piyasalar için tarihin en çalkantılı günlerinden birisi yaşandı. Rusya ile Suudia Arabistan arasında patlak veren anlaşmazlık dolayısıyla petrol fiyatlarında yüzde 30’a varan bir kayıp yaşandı. Petrol fiyatlarının çakılması koronavirüs belirsizliğiyle birleşince dünya borsalarında sert kayıplar yaşandı.

Avrupa’da kayıplar yüzde 6 ila 12 arasında değişirken ABD borsalarındaki düşüşler de yüzde 7’yi aştı. Bu düşüşler sonucu dünyanın en zengin 500 insanının serveti toplam 238.5 milyar dolar eridi.

AMAZON HİSSELERİ YÜZDE 5.29 DÜŞTÜ

Bloomberg’ün verilerine göre 2020 genelinde dünyanın en zengin 500 insanının servet kaybı 500 milyar doları buldu. Dünyanın en zengin insanı olan Amazon Kurucu ve CEO’su Jeff Bezos bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti. Böylece Bezos’un serveti 112 milyar dolara geriledi. Amozon hisseleri dün yüzde 5.29 değer kaybetti.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise benzer şekilde 1 günde 5.12 milyar dolar kaybetti ve toplam serveti 106 milyar dolara düştü. Bunda Microsoft hisselerindeki yüzde 6.78’lik kayıp etkili oldu.

Lüks devi LVMH’nin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault ise borsalardaki düşüşler sebebiyle 4.36 milyar dolar kaybetti. Böylece Arnault’nun toplam serveti 81.4 milyar dolara düştü. Fransız Arnault dün Avrupa’nın en çok para kaybeden insanı oldu.

DÜNYADA EN ÇOK SLIM KAYBETTİ

Dün, en zengin 500 isim arasında en çok para kaybeden kişi ise Meksikalı Carlos Slim oldu. Slim’in telekomdan enerjiye kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bulunuyor. Bu şirketlerin değer kaybı dolayısıyla Slim’in serveti 6.01 milyar dolar gerilemeyle 49.8 milyar dolara indi.

17 KİŞİNİN SERVETİ YÜKSELDİ

Dün Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yer alan 500 isimden sadece 17’sinin servetinde artış yaşandı. Serveti en çok artan isim 536 milyon dolarlık artışla Çinli Qin Yinglin oldu. Muyuan Foodstuff isimli gıda üreticisinin sahibi olan Qin’in servveti dün itibarıyla 13.7 milyar dolara ulaştı.