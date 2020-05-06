Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

“Bugüne dek her ne kadar ‘normale dönüş’ ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz.” diyen Bakan Koca, ‘Yeni hayatın normalleri’ni oluşturuyoruz. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim ‘kontrollü sosyal hayat’tır. Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız. Bu yeni dönemde test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, artıracağız. Vakalarımızı erken tespit edeceğiz. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Koca’nın açıklamalarından başlıklar şöyle:

– Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Evimiz virüse karşı en güvenli ortam olmaya devam etmektedir.

– Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz.

– Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır.

– Tedbiri elden bırakmamamız lazım. Rehavet kötü sonuçları beraberinde getirebilir.

– Özgür ama kontrollü yaşama alanı genişliyor, ama tedbirler sürecek.

“RİSK DEVAM EDİYOR”

– Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir.

– Koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değil. Bu, son taşıyıcının izolasyonu ve tedavisi ile mümkündür.

-Bugüne dek her ne kadar ‘normale dönüş’ ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. ‘Yeni hayatın normalleri’ni oluşturuyoruz. Yeni aşamanın adı, kontrollü sosyal hayattır.

– Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük.

“SORUMLULUK FEDERASYONUN”

– (Futbol liglerinin başlaması) Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur.

“RESTORANLAR AÇILMAYACAK”

-Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek.

-Yeni dönemin kendine has kuralları olacak ve biz artık bu kurallara alışarak yeni bir hayatı devam ettireceğiz.

MASKE AÇIKLAMASI

Yeni bir normalleşme sürecine giriyoruz. Bu dönemde maske ihtiyacının daha fazla olacağını biliyoruz. bu sebeple bizim daha çok 20-65 arası dönem için 10 günde 5’li paket ücretsiz verilme uygulamamız var. Yaklaşık 40 milyon kişiye mesaj gitti, maske dağıtıldı. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla tavan fiyatın belli olduğu dönem olacak. Mesajla gönderilen ücretsiz maskeler dışında eczane ve marketler dahil olmak üzere bir çok yerden alma imkanı açıldı. geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı’mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak.