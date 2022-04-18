Sağlık Bakanı Koca “Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz.” dedi.

Bursa Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa’nın sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi.

Koca, Bursa’nın ülkenin en hızlı büyüyen illerinden olduğunu belirterek, kentin aynı zamanda Güney Marmara Bölgesi’nin sağlık hizmeti sunum merkezi olarak konumlandığını dile getirdi.

Yaklaşık 3 yıl önce hizmete giren 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesinin kapasite artışı ve kalitesinin sağlık hizmetlerine büyük katkı yaptığını anlatan Koca, şunları kaydetti:

“Pandemi döneminde önemli derecede yükümüzü aldı. Bursa’da halihazırda Şehir Hastanesiyle birlikte 1520 yataklı Yüksek İhtisas, 900 yataklı Uludağ Üniversitesi Hastanesi ve devlet hastanelerimizle ileri seviye sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Şu an yapımı devam eden ikisi hastane olmak üzere toplam 18 inşaatımız mevcut. Bunların arasında aile sağlığı merkezlerimiz, 112 acil istasyonlarımız da var. Çekirge Devlet Hastanesini ve Harmancık İlçe Entegre Hastanesini 2023 yılında hizmete açacağız. Ayrıca 4’ü hastane binası olmak üzere toplam 42 sağlık yatırımımız proje aşamasında. Bu önemli projeler arasında 100 yataklı spastik çocuklar hastanesi, 600 yataklı merkez devlet hastanesi ve 150 ünitelik ağız ve diş sağlığı hastanesi de bulunuyor.”

Koca, vatandaşların nitelikli sağlık hizmetlerine erişebilmesinin bu hastanelere can veren fedakar sağlık personeliyle mümkün olduğunu vurgulayarak, “Bursa’da sağlık ordumuz bu yıl itibarıyla 6 bin 433’ü hekim ve diş hekimi olmak üzere toplamda 28 bin 15 kişiye ulaştı. Bu sayı 2002 yılında 2 bin 562’si hekim ve diş hekimi olmak üzere toplam 6 bin 781’di. Yani nitelikli insan kaynağımızı 20 yılda 4 kattan fazla artırdık. Acil sağlık hizmetlerinde benzer bir gelişmeyi görebilirsiniz. 2002’de 14 olan 112 acil istasyon sayımızı geçen ay itibarıyla 92’ye, 20 olan ambulans sayımızı ise 7 kat artışla 145’e yükselttik.” ifadesini kullandı.

“Kovid servisleri peyderpey kapanmaktadır”

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değinen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz çünkü artık aşımız var, ilacımız da var. Vaka sayısı dün itibarıyla 3 bin 200’e kadar düştü. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, Kovid servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu’nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu’nun en önemli toplantılarından biri olacaktır.”

“Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye’de 4’te bire inmiş durumda”

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile basına kapalı görüşme gerçekleştiren Bakan Koca, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, bir gazetecinin Kovid-19 salgınının seyrine ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

“Salgın her geçen gün gündemimizden çıkmaya başladı. Dün itibarıyla 3 bin 200 vakaya düştüğünü, özellikle son 1,5 yıldan bu yana en düşük olan düzeye geldiğini söyleyebilirim. Bunun dışında dün vefat eden sayımız ise 17’ydi. Son dönem özellikle kronik bir hastalığı olmayan, vefat eden hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Bu dönemde giderek salgının gündemimizden çıktığını ve 20’nin üzerine ilimizde Kovid yoğun bakım yataklarında artık hastanın olmadığını, sıfır hastanın olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönem artık, kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz. Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye’de 4’te bire inmiş durumda.”

“11 bin 500’e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak”

Uzmanlık sınavı kontenjanlarına ilişkin soru üzerine Bakan Koca, “Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere bildiğiniz üzere meclisimizden bir kanun geçti, Cumhurbaşkanı’mız tarafında da onaylandı. Doğrusu biz o yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM’ye de daha önceden bildirmiştik, geçen ay itibarıyla. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500’e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yerli insülin üretimine ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

“İnsülin ile ilgili toplam diyabet tedavisi ve korumasıyla ilgili 16 çeşit insülin türü var. Biz bununla ilgili çağrıya çıktık. Şu an piyasada kullanılan insülinlerin yüzde 85’ini oluşturan bir çağrı olmuş oldu. Diğerlerine de Ar-Ge çalışmalarına destek veriyor olacağız. Önümüzdeki dönemde hücreden itibaren insülin üretimini yapmak istiyoruz. Türkiye’de bu altyapı var. Bunun dışında insülin sensörü ve insülin pompası için de yakın zamanda çağrıya çıkıyoruz. Bu sensör ve pompayı da yerlileştirmek ve tip-1 diyabet için özellikle çocuklarımıza erken dönemde başlatmak istiyoruz.”

Daha önce çağrıya çıktıkları 3 aşının olduğunu anımsatan Koca, “Hepatit A, su çiçeği ve kuduz. Son noktaya gelmiş durumdayız. Teknoloji transferiyle hücreden, Türkiye’de üretilmek üzere bu 3 aşı da üretilmiş olacak. Önümüzdeki dönemde özellikle hıfzıssıhha ve biyoteknoloji alanında olabilecek yerli yatırım haberlerini dikkatle izleyelim.” dedi.

“Bursa’da şu an 50’ye yakın vakamız var”

Bakan Koca, Bursa’nın Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Bursa’da şu an 50’ye yakın vakamız var ve yoğun bakım hasta sayımız da giderek azalmış oldu. Son 1,5 yılın en düşük olan rakamlarına eriştik. Az önce ifade ettim, son 7 günde vefat eden 6 kişi olmuştu. Yani giderek vefatların da azaldığını, vefat edenlerin de ek bir hastalığı olan ve daha çok yaşlı kişiler olduğunu da özellikle söylemek istiyorum. Önümüzdeki haftalar inşallah sıfıra ulaşırız.”

Ziyarette AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin ile Osman Mesten, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile diğer ilgililer yer aldı.