Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan basın toplantısında “Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda’ya uçuşlar yarın saat 08.00’den 17 Nisan’a kadar durdurulacak.” bilgisini verdi.

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüsle ilgili alınan yeni tedbirleri açıklayan Koca’dan satır başları şöyle:

Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek

Alo 184 SABİM Danışma Hattı’nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.

YURT DIŞINDAN GELENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Yurtdışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı.

VAKA SAYISI 5’E ÇIKTI

İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı. İki vakamızın solunum sıkıntıları var.

Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Sonuç alana kadar tedbiri elden bırakmayacağız.

BAKAN GÜL: CEZAEVİNDEKİ GÖRÜŞLER 2 HAFTA ERTELENDİ

Adalet Bakanı Abdulhamid Gül ise, “Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir.” dedi.

Gül’ün açıklamaları şöyle:

“Ceza infaz kurumları arasındaki nakillerin 2 hafta süreyle ertelendiğini bildirdi.

Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri yapıldıktan sonra alınmaları kararlaştırıldı.

İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması kararlaştırılmıştır.

Ceza infaz kurumundaki tüm personelin, kuruma girenlerin ateşleri ölçülecek.”

9 ÜLKEYE UÇUŞLAR DURDURULDU

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, “Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda’ya uçuşlar yarın saat 08.00’den 17 Nisan’a kadar durdurulacak” dedi.