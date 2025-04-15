Sağlık Bakanlığı 37 personel alımı son durum: Başvuru şartları nedir, kılavuz detayları yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru ile birlikte, hemşire, sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikeri, teknisyen gibi çeşitli kadrolar için başvuru şartları, özel koşullar ve kadro dağılımları açıklanacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, ÖSYM tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla başlayacak.



1 SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI SON DURUM Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı hakkında henüz yeni bir açıklama yapılmazken ÖSYM kılavuzu ile birlikte detayların gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılında personel alımı yapılacağını söylemişti. Sağlık Bakanlığı'nın internet adresinden yayınlanacak duyuru ile başvuru süreci başlayacak ve kılavuzda yayınlanacak detaylar ile tüm merak edilen bilgiler açıklanacak.

2 BRANŞLAR AÇIKLANMIŞTI Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için kadro ve branşlar geçtiğimiz aylarda belli olmuş ve açıklanmıştı. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev yapacaklar.

3 Sıkça Sorulan Sorular Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri, ÖSYM tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecek. Başvuru şartları neler? Başvuru şartları, Bakanlığın yapacağı duyuru ile açıklanacak. 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımı kadro ve branşlar belli oldu mu? Kadro ve branş dağılımları, Bakanlığın duyurusuyla ilan edilecek. Tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlanacak.