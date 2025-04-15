ARA
DOLAR
38,10
0,18%
DOLAR
EURO
43,12
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
3949,21
0,60%
GRAM ALTIN
BIST 100
9447,90
0,26%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Sağlık Bakanlığı 37 personel alımı son durum: Başvuru şartları nedir, kılavuz detayları yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 37 personel alımı son durum: Başvuru şartları nedir, kılavuz detayları yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alımı için adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 37 bin yeni hekim dışı personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından, kadro ve branş dağılımları merakla bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum nedir? İşte gündemdeki son bilgiler

15 Nisan 2025 | 13:02
Son Güncellenme: 15 Nisan 2025 | 13:07
Sağlık Bakanlığı 37 personel alımı son durum: Başvuru şartları nedir, kılavuz detayları yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru ile birlikte, hemşire, sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikeri, teknisyen gibi çeşitli kadrolar için başvuru şartları, özel koşullar ve kadro dağılımları açıklanacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, ÖSYM tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla başlayacak.
 

1 SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI SON DURUM

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI SON DURUM Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı hakkında henüz yeni bir açıklama yapılmazken ÖSYM kılavuzu ile birlikte detayların gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılında personel alımı yapılacağını söylemişti. Sağlık Bakanlığı'nın internet adresinden yayınlanacak duyuru ile başvuru süreci başlayacak ve kılavuzda yayınlanacak detaylar ile tüm merak edilen bilgiler açıklanacak.

2 BRANŞLAR AÇIKLANMIŞTI

BRANŞLAR AÇIKLANMIŞTI Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için kadro ve branşlar geçtiğimiz aylarda belli olmuş ve açıklanmıştı. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev yapacaklar.

3 Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri, ÖSYM tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecek. Başvuru şartları neler? Başvuru şartları, Bakanlığın yapacağı duyuru ile açıklanacak. 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımı kadro ve branşlar belli oldu mu? Kadro ve branş dağılımları, Bakanlığın duyurusuyla ilan edilecek. Tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlanacak.

4 Önemli Bilgiler

Önemli Bilgiler Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında 37 bin hekim dışı personel alımı yapacak. Personel alımı için başvuru süreci, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile başlayacak. İşçi alımları, İŞKUR üzerinden yapılacak ve Resmi Gazete'de duyurulacak. Başvuru kılavuzu ve şartlar için gözler ÖSYM'nin yapacağı duyuruda olacak. Bir çok merak edilen sorunun yanıtı yayınlanacak ÖSYM kılavuzu ile açıklığa kavuşmuş olacak.
0
  • ALTIN GRAM - TL 3949,21 0,6%
  • ALTIN ONS 3224,19 0,42%
  • BIST 100 9447,9 0,26%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,819 -0,123%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38898 0,10775%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,01 -0,2129%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0978 0,177%
  • EURO/DOLAR 1,1319 -0,2876%
  • EURO/TURK LIRASI 43,123 -0,0995%
  • STERLIN/DOLAR 1,32287 0,29569%
Borsa Haberleri
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Haftanın temettü takvimi: Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 14-18 Nisan temettü programı
Türk Traktör bilanço tarihi belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Yatırım araçlarında haftanın şampiyonu
Doğan Holding'te temettü kararı kesinleşti
Dün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
GERİ
İLERİ
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Haftanın temettü takvimi: Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 14-18 Nisan temettü programı
Türk Traktör bilanço tarihi belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Yatırım araçlarında haftanın şampiyonu
Doğan Holding'te temettü kararı kesinleşti
Dün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL