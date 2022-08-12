Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce gazetecilerin, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sorusuna, “Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos’ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek.” yanıtını vermişti.

Bakan Koca, dün yönetmelik öncesi konuya ilişkin sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar yaptı:

“Resmi Gazete’nin sağlık çalışanlarının beklentisini bu kadar iyi ifade eden bir başka sayısı belki de olmamıştı. Sizden önce okuyanlar böyle diyor”

“Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti.” İleride böyle denecek.

CARPE DIEM.

Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 11, 2022

Bakan Koca Koca’nın bu paylaşımlarının ardından Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin yayımlanması üzerine Bakan Koca sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. “Yönetmelik dili” hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun.

Kitap gibi sağlam yönetmelik! Tıkla oku: https:// resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/0 8/20220812-9.htm