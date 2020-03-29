Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.

Açıklanan verilere göre koronavirüs nedeniyle bugün 23 kişi vefat etti.

Tabloya göre, toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı 131, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 oldu.

Bugünkü test sayısı 9 bin 982, tespit edilen vaka sayısı 1815 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYADA VAKA SAYISI 700 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde ise toplam koronavirüs vaka sayısı 700 bini aştı. Worldometers verilerine göre bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 702 bin 438’e ulaştı. Dünya genelinde virüs nedeniyle 33 bin 178 kişi hayatını kaybetti.