Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura çekimi tamamlandı. 6 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde kura çekilişi yapılan tüm iller için sonuçlar açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları nasıl sorgulanır?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde kura çekilişi yapılan tüm iller için sonuçlar açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKILIR?

esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapın.

İŞKUR şifrenizi hatırlamıyorsanız yandaki e Devlet şifresi ile giriş kısmından girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ BAŞVURULARIM yazan kısma tıklayın. Daha sonra Sağlık Bakanlığı iş başvurunuzu göreceksiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADROSU

Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. İlanda işçi alımına ilişkin kadroların meslek ve kadro sayısını ise şu şekilde sıralandı:

“Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.”