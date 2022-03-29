Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 15-22 Mart’ta tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TC NO) veya YU numaranızla ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarının sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı kura ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kura çekiminin Ankara’da 6 Nisan 2022 tarihinde saat 09.00-18.00 saatleri arasında yapılması bekleniyor.