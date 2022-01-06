Sağlık sektörü pandemi nedeniyle zor bir yılı geride bıraktı. Yılı kutu bazında yüzde 3’lük büyüme ile kapatan ilaç sektörünün tahmini 50 milyar TL’lik hacme ulaşması bekleniyor.

Özel sağlık sektöründe ise döviz baskısı nedeniyle yeni yatırımlar durma noktasına geldi. İlaç, sağlık sektörünün en önemli ayağını oluşturuyor. 2021 yılı sonunda Türkiye ilaç pazarının kutu bazında yüzde 3 büyümeyle yaklaşık 2,3 milyar kutuya ulaşmasını bekleniyor.

Hem pandeminin getirdiği belirsizlikler hem de ekonomideki ivme kaybı nedeniyle 2022 yılı için bir öngörüde bulunmak çok güç.

Ancak koşulların normale dönmesi durumunda, pandemi öncesi büyüme oranları göz önüne alındığında, ilaç pazarının yüzde 4’lük büyümeyle 2,4 milyar kutuya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Endüstrinin tutarda büyüklüğü için hacimsel büyümesinin yanı sıra 2022 yılında alacağı ilaç sabit kuru etkili olacağı için bu konuda bir tahminde bulunulması mümkün değil.

Fakat 2022 yılı ilaç kuru mevzuata uygun şekilde belirlenirse, güncel kurun yılsonuna kadar devam etmesi durumunda artışın mevcut verilere göre yüzde 38 düzeyinde olması gerekiyor.

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