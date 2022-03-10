Tüm dünyada uluslararası sağlık ve tedavi arama hizmeti sunan İngiltere merkezli kiwimedi.com, Türkiye pazarında büyümeyi hedefliyor. Geçen yıl Nisan ayında Türkiye pazarına giren KiwiMedi’nin Türkiye Direktörü Metin Şeref, “Sağlık turizminde Türkiye’ye büyük ilgi var. En çok İngiltere, İrlanda, Belçika, Hollanda, BAE, Fas, Tunus öne çıkıyor” diyor. Şeref, Türkiye’den ise kanser ve beyin cerrahi gibi ağır rahatsızlıklar için Almanya ve ABD’nin araştırıldığını ifade ediyor.

Kiwimedi.com, tüm dünyaya yayılan ağıyla uluslararası sağlık ve tedavi arama hizmeti sunarak bu sorunların çözümü için öncülük ediyor. Platform, 46 ülkede erişime açık ve modern sağlık turizmi olgusunu benimsiyor. Geçen yıl Nisan ayında Türkiye pazarına giriş yapan ve bu yıl pazarda büyüme hızını artırma hedefinde olan KiwiMedi’nin Türkiye Direktörü Metin Şeref, Türkiye’deki sağlık sunucularının henüz yeni yeni keşfedildiğini ifade ediyor.

200 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Metin Şeref, “Türkiye’nin sağlık sunucuları alt yapısının iyi olduğunu biliyorduk. Bunu dünyaya anlatmak güzel olurdu. Kiwimedi Nisan 2021 yılında Türkiye’ye giriş kararı aldı. Türkiye sağlık sunucuları sistemde çok yok. Amacımız 2022 yılında yeterli sayıya ulaşıp, Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründen hakkettiği payı alması” dedi.

Şeref’in verdiği bilgiye göre sektör, dünyada yaklaşık 200 milyar dolarlık bir pazar haline geldi. Türkiye bu sürecin başında ancak Kiwimedi’nin faaliyet gösterdiği 46 ülkeden de Türkiye’ye ilgi var.

Dünyadan en çok İngiltere, İrlanda, Belçika, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Tunus’un Türkiye’ye ilgi açısından öne çıktığını anlatan Metin Şeref, “Türkiye’den ise kanser ve beyin cerrahi gibi ağır rahatsızlıklar için Almanya çok aranıyor, ABD soruluyor” dedi.

NİSAN AYINDA TANITIM ATAĞI

Türkiye lansmanını Nisan 2022 tarihinde planladıklarını söyleyen Metin Şeref sözlerine söyle devam etti:

“Bu süreçte Türkiye sağlık sistemini öne çıkacak tedaviler, Türkiye’nin sağlık turizmindeki güçlü yönleri gibi sektörel fizibilite ve raporlama süreç çalışması yapıldı. Ön hazırlıklar yapılıyor. Türkiye’ye giriş kararı aldığımız Nisan 2021 yılından bu yana Türkiye’den sisteme dahil olan 6 sağlık sunucusu var. Bunları pilot çalışma olarak gördük. Sekiz ay gibi bir süreçte 6 bin kişi, çeşitli branş ve tedavilerde Kiwimedi sistemindeki hastanelerimizde aramalar yaptı. Temasa geçti, randevu aldı. Avrupa insanına “Bu tedavi Türkiye’de güvenli bir biçimde yapılabiliyor” dedirtebiliyoruz.”